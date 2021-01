Covid-19: 1.263 nuovi contagi e 36 decessi, di cui 11 nelle ultime 48 ore

Torna a superare quota mille il numero dei nuovi casi positivi in Campania. Sono stati registrati, infatti, altri 1.263 contagi su 14.714 tamponi effettuati, ieri in Campania. Di questi, 1.173 gli asintomatici e 90 i sintomatici. Complessivamente, 198.518 i positivi emersi nella nostra regione su 2.132.355 di casi analizzati. Intanto, altre 36 vittime, di cui 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza ma registrate solo ieri, sulle 3.115 totali. Ci sono anche 1.097 nuovi guariti su 120.127 complessivi.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 107

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.376

** Posti letto Covid e Offerta privata