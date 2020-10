Covid-19: nuovi contagi a Buccino, Mercato San Severino, Pagani, Siano e Scafati

Balzo dei contagi in alcuni comuni del territorio salernitano. Otto casi positivi sono stati accertati a Mercato San Severino. A dare i nomi di alcuni dei contagiati è il sindaco Antonio Somma. Sono: il signor Mario Apostolico, residente al Capoluogo, è attualmente ricoverato presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno; i signori Daniele De Maio e Benedetta Giusto, residenti al Capoluogo, sono sintomatici ed attualmente sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; due coniugi, residenti al Capoluogo, sono asintomatici ed erano già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un'operatrice socio sanitaria, residente nella frazione Curteri, è asintomatica ed in isolamento domiciliare; la signora M.C, residente nella frazione Spiano, è asintomatica ed in isolamento domiciliare; un signore, residente nella frazione Sant'Angelo, è asintomatico ed in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri comuni

A Scafati altri 18 positivi domiciliati, quasi tutti asintomatici. In questi 18 casi – spiega il sindaco Cristoforo Salvati – “abbiamo alcuni tamponi di controllo e quindi diventa complesso dare il totale che comunque supera i 200 casi. Al momento non ho ancora ricevuto l'aggiornamento dall'Asl sui guariti e domani risolleciterò”. Altri 23 contagiati nel vicino comune di Pagani, salgono a 18 a Siano con 2 nuovi casi positivi; altri 5 a Roccapiemonte. Sale a 5, invece, il numero delle persone attualmente positive a Buccino. Le persone in questione sono in quarantena fiduciaria e sono state ricostruite le catene dei contatti Aumentano gli altavillesi positivi al Covid-19. Un'altra persona contagiata residente nel nostro territorio. Nessun legame con i precedenti contagi. I contagiati complessivi sono 12. “La situazione per il momento è sotto controllo, ma invitiamo categoricamente al rispetto della normativa” dichiara il sindaco Nicola Parisi.