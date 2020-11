Covid-19: un decesso e nuovi casi a Roccapiemonte, altri positivi a Caggiano

L’epidemia non si arresta nei comuni della provincia di Salerno. Ma, fortunatamente, non mancano neanche le guarigioni. Il sindaco Carmine Pagano informa che una delle persone contagiate dal Covid-19 è guarita dopo essere stata sottoposta ad ulteriori controlli.

Un decesso e altri positivi

Quattro invece sono i cittadini risultati positivi, tutti in quarantena domiciliare. Una delle persone già positive al virus è stata trasferita in ospedale. Una donna positiva al Covid-19, già ricoverata in struttura ospedaliera, è deceduta ma per altra patologia. "Esprimiamo la massima vicinanza ai familiari, ai quali vanno le condoglianze mie e di tutta la cittadinanza" è il messaggio del primo cittadino.

Un altro comune

Una donna è risultata positiva al tampone a Caggiano. E’ asintomatica e si trova in isolamento domiciliare. Il sindaco fa sapere che è scattato il collaudato protocollo di assistenza domiciliare da parte del COC che prevede come da prassi, anche la consegna di un saturimentro: “Esprimiamo a lei e alla sua famiglia la nostra vicinanza e solidarietà. Attualmente a Caggiano sono 4 i cittadini in isolamento e positivi al Covid-19. Continuiamo ad essere prudenti ed a osservare scrupolosamente le regole”.