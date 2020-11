Covid-19: nuovi casi positivi a Capaccio, Casaletto Spartano, Roccagloriosa e Torre Orsaia

Nuovi casi positivi al Covid-19 nei comuni della zona sud della provincia di Salerno. Altri 5 contagiati sono stati rilevate nel comune di Capaccio Paestum: tra questi, la conferma della positività al tampone della collaboratrice dell’Ufficio Contenzioso con l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione, già da ieri, di 9 colleghi. Il totale delle persone attualmente positive nella Città dei Templi si aggiorna così a 28, con 68 persone, invece, in isolamento fiduciario. Tutti i 121 test a cui erano stati sottoposti i dipendenti comunali hanno dato esito negativo.

Gli altri comuni

Nelle ultime ore altri tre cittadini sono risultati positivi al tampone a Casaletto Spartano, 2 dei quali erano già stati posti in isolamento preventivo: sono tutti in buone condizioni di salute, il numero totale quindi dei positivi sale a 8. Nuovo contagio anche a Torre Orsaia e Roccagloriosa: in quest’ultimo comune, si tratta di un asintomatico di rientro da altra parte d’Italia. C’è anche una buona notizia: “Con piacere – annunciano dal Comune - comunichiamoo che i bambini dell’asilo di Acquavena risultano negativi al test sierologico, così come sono negativi i contatti del primo caso di Roccagloriosa. Con piacere apprendiamo anche il miglioramento dei cittadini che avevano sviluppato sintomi”.