Covid-19: nuovi casi positivi a Castel San Giorgio, contagiato dirigente comunale a Vibonati

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 nei comuni della provincia di Salerno.Oggi sono stati rilevate altre 4 positività a Castel San Giorgio per un totale di 158 persone. Il sindaco Paola Lanzara lancia un messaggio ai suoi concittadini: "Invito tutti ad essere prudenti ed a prestare la massima attenzione ai propri comportamenti nel rispettare le normative e le indicazioni".

Golfo di Policastro

Il dirigente dell’Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Vibonati (che manca dal Municipio da mercoledì 13 gennaio) é risultato positivo al Covid19. Gli uffici, come da protocollo, sono stati sanificati e buona parte del personale, sindaco e assessori compresi, é stata sottoposta a tampone, con risultato negativo, l’altra lo sarà nei giorni a venire. Gli uffici sono chiusi al pubblico e i servizi all’utenza saranno erogati per via esclusivamente telematica. Nel territorio comunale sono stati registrati altri 4 positivi (29 i totali).