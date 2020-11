Covid 19: nuovi casi positivi a Castel San Giorgio, Fisciano, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano e Scafati

Aumentano ancora i casi positivi nei comuni della provincia di Salerno. Altri 17 sono stati rilevati a Fisciano: si tratta di D’Arco Giovanni, D’Arco Luca e D’Arco Sabatino residenti a Fisciano capoluogo e familiari di un caso positivo riscontrato nei giorni scorsi; Sica Domenico e Sica Alfonso residenti a Fisciano capoluogo ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; Del Regno Gerardo residente a Fisciano Capoluogo; Sessa Raffaele e Sabatino Maria residenti alla frazione Carpineto ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; Iannone Giuseppe e Crispo Rosanna residenti alla frazione Pizzolano ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; Sica Giovanni residente alla frazione Lancusi; Santaniello Ciro e De Simone Anna residenti a via Faraldo ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; Coppola Gianrocco residente a via Faraldo; di una cittadina residente alla frazione Lancusi; di una cittadina e di un bambino residenti alla frazione Penta ed appartenenti allo stesso nucleo familiare di un caso positivo rilevato precedentemente. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare.

Gli altri comuni

E ancora 16 positivi a Mercato San Severino: sono Antonio Romano residente nella frazione Ospizio; Fioravante Ferrara residente nella frazione Costa; Rosanna Abbadessa ed i signori Alessandro Di Mauro e Giuseppe Macchia, conviventi e residenti al Capoluogo; un cittadino residente al Capoluogo; un cittadino residente nella frazione Piazza del Galdo; una cittadina, residente nella frazione Acquarola e congiunta di un altro cittadino risultato positivo nei giorni scorsi; un giovane cittadino, residente nella frazione San Vincenzo e congiunto di un'altra concittadina risultata positiva nei giorni scorsi; una cittadina residente nella frazione Ciorani; una cittadina residente nella frazione Sant'Angelo; un giovane concittadino residente nella frazione Curteri; due congiunti residenti nella frazione Oscato; la signora Sara Iuliano ed il signor Pasquale Landi, entrambi residenti a Baronissi e domiciliati al Capoluogo. Contagi in aumento anche a Castel San Giorgio, dove ne sono stati registrati 21 su 153 complessivi; 8, invece, a Scafati su 430 totali; 6, infine, a Montecorvino Pugliano su 45 totali.