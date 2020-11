Covid: 11 casi positivi a Castel San Giorgio, negozi chiusi e stop agli spostamenti a Buonabitacolo

Dopo i casi positivi al Covid-19 riscontrati all’interno di una casa di riposo, il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio ha emesso un’ordinanza per limitare la diffusione del virus. Il provvedimento prevede la messa in quarantena di tutta la struttura. E, dunque, dipendenti ed ospite potranno uscire solo in caso di urgenza. I positivi sono 18.

Le altre misure

Disposta la chiusura di tutte le attività commerciali dalle ore 18 alle 7 del mattino successivo; nei locali si potrà entrare una per volta; i residenti potranno uscire di casa solo per motivi strettamente necessari; dalle ore 20 alle 6 del mattino ci si potrà spostare solo per esigente lavorative o di salute. Non solo. Ma per tutta la giornata sarà vietato spostarsi verso altri comuni del territorio provinciale e regionale; sono sospese tutte le funzioni religiose ed è disposta la chiusura del cimitero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Castel San Giorgio

Salgono a 55 i contagiati nel comune dell’agro nocerino sarnese dove, nelle ultime ore, altre 11 persone sono risultate positive al tampone.