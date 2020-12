Covid-19: boom di casi a Cava, altri contagi a Castellabate, Fisciano e San Severino

Aumentano ancora i casi positivi nel salernitano. In serata sono stati rilevati altri 22 positivi su 186 tamponi a Cava de’ Tirreni: incrociando il dato con i 63 guariti di questi giorni si arriva ad un totale complessivo di 633 positivi. “Molta preoccupazione - spiega il sindaco Vincenzo Servalli - hanno suscitato i 40 positivi di due giorni fa, registrati su 269 tamponi. Non esiste alcun focolaio, come pure si è detto, ma si tratta di positività sviluppatesi, prevalentemente, in nuclei familiari. Si, è proprio la famiglia ad essere, oggi, fonte di preoccupazione. Prepariamoci, pertanto, a queste feste rispettando le regole soprattutto per i nostri anziani”.

Gli altri comuni

Altri cinque positivi al Coronavirus a Fisciano: si tratta di quattro concittadini residenti alla frazione Lancusi ed appartenenti allo stesso nucleo di un caso positivo rilevato nei giorni scorsi; di un concittadino residente a via Cervito e familiare di un caso positivo precedente rilevato. Tre positivi a Mercato San Severino: la signora Anna Picarella, residente nella frazione Acigliano ed attualmente in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; una cittadina, residente nella frazione San Vincenzo ed attualmente in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un cittadino, residente nella frazione Acquarola ed attualmente ricoverato presso l’ospedale “Da Procida” di Salerno. Un solo nuovo contagio, fortunatamente, a Castellabate.