Coronavirus: 18 casi positivi a Cava de'Tirreni, altri 2 contagi ad Agropoli e 1 a Centola

Aumentano i contagi nei comuni della provincia di Salerno. “In questo momento abbiamo 81 casi accertati di positivi al Coronavirus”: lo comunica il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli che precisa: “Gran parte di questi nostri concittadini sono asintomatici e non ci sono casi che hanno richiesto la necessità di ricovero. L'unico caso che, nei giorni scorsi, aveva richiesto le cure ospedaliere è tornato a casa. I 18 casi segnalati oggi, riguardano gli esiti dei tamponi della giornata ieri, 19 ottobre, frutto dei tamponi dei giorni precedenti. “La situazione è in progressivo aumento, in linea con quello che accade sul territorio regionale e provinciale. E' una situazione complessa che richiede il rigido rispetto delle condotte necessarie di ciascuno di noi”.

Nel Cilento

Altri due casi di positività nel comune di Agropoli. Si tratta di due cittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, che si erano recati alcuni giorni fa presso una struttura ospedaliera nel Napoletano. Sottoposti al tampone in ingresso, lo stesso è risultato negativo. E purtroppo durante la permanenza però hanno contratto il virus. “Essendo asintomatici, stanno lasciando l'ospedale e si recheranno in una abitazione ad Agropoli per osservare il periodo di isolamento. Quindi chiariamo che non hanno avuto alcun contatto ad Agropoli, componenti della famiglia compresi e quindi non c'è alcuna catena di contatti da costruire, riferibile alla nostra città” fa sapere il primo cittadino Adamo Coppola: “Per quanto concerne, infine, i tamponi di cui attendevamo l'esito in giornata odierna, con rammarico dobbiamo comunicarvi che gli stessi non sono pervenuti, a causa di problemi che sono stati riscontrati nel laboratorio di Eboli. Confidiamo di poterli avere nella giornata di domani”. Un 39enne residente nel comune di Centola è risultato positivo al Covid. Il giovane, in quarantena da circa 10 giorni, si era sottoposto alla prova del tampone la scorsa settimana unitamente al figlio e alla moglie che sono risultati invece negativi. “La situazione è assolutamente sotto controllo ma colgo l’occasione per ribadire a tutti che è necessario indossare sempre la mascherina, rispettare rigorosamente il distanziamento sociale e seguire le indicazioni che stanno arrivando da Governo e Regione. Nelle prossime ore saranno intensificati i controlli. Chi ama la vita rispetta le regole!” dichiara il sindaco Carmelo Stanziola.