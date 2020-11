Covid-19: nuovi 15 casi positivi a Pagani, chiusa la scuola “Don Milani”

Sale la tensione a Pagani dove, questa mattina, sono state rilevate altre 15 persone positive al Covid-19 a domicilio ed 1 guarito. I pazienti domiciliari sono 283, 3 i decessi. Dal Centro Operativo Comune (COC) precisano di essere “a conoscenza di numerose persone guarite che dai dati forniti dalla Asl non sono ancora registrate come tali”.

L’ordinanza

Intanto, oggi, il, sindaco Raffaele Maria De Prisco con un’apposita ordinanza ha disposto la chiusura temporanea del plesso “Don Milani” di via Carmine, afferente all’istituto comprensivo statale “Sant’Alfonso Maria De Liguori”, a seguito delle comunicazioni da parte del dirigente scolastico, Maurizio Paolillo, di 7 contagi accertati che coinvolgono cinque tra personale scolastico e congiunti e due alunni della scuola dell’infanzia. Si è in attesa di ulteriori aggiornamenti per via di risultati di alcuni tamponi non ancora sopraggiunti.