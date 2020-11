Covid-19: nuovi contagi a Contursi Terme, Piaggine, San Gregorio Magno e Sicignano degli Alburni

Cresce ancora il numero dei contagiati nella zona sud della provincia di Salerno. Due nuovi casi sono stati rilevati, oggi, nel comune di Piaggine. “È stato comunicato telefonicamente al Sindaco dal diretto interessato, la positività sua e quella di un membro della sua famiglia - afferma il primo cittadino Guglielmo Vairo - I due casi si erano già responsabilmente autoisolati, prima ancora di effettuare il tampone, appena hanno saputo della positività di un loro contatto. Sono i comportamenti responsabili che ci salveranno. Tutti siamo esposti al virus”.

Gli altri comuni

Un nuovo caso positivo anche a Contursi Terme, un altro a Sicignano degli Alburni (si tratta di una persona già in quarantena con sintomi), due a San Gregorio Magno: una è domiciliata ma non residente nel paese, entrambe sono in isolamento domiciliare ma asintomatiche.