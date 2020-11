Covid-19: record di casi ad Eboli, nuovi contagi in altri otto comuni

Aumentano ancora i casi positivi nei comuni della provincia di Salerno. Record ad Eboli dove si è superata la soglia dei 200: nelle ultime ore l’Asl ha comunicato la presenza di altri 32 positivi, sale quindi a 219 il numero complessivo degli ebolitani attualmente affetti dal Covid-19. Nella giornata di ieri la Polizia Municipale ha elevato sanzioni a 6 persone, di queste 2 per mancato utilizzo della mascherina di protezione e 4 per consumo di cibi e bevande in luogo pubblico dopo le 18.

Nella Valle dell’Irno

Ancora sei cittadini positivi al Coronavirs (i complessivi sono 73) ma anche quattro guariti a Baronissi. Gli ultimi contagiati sono tutti asintomatici. Intanto, l’esito del tampone anti-Covid è negativo per tutta la Giunta, i funzionari e staff del Comune. Un solo impiegato (G.N.) è risultato positivo. “A lui e all’assessore Giordano, entrambi in isolamento domiciliare, diamo gli auguri più affettuosi così come a tutti i nostri concittadini al momento positivi. Usciamo dalla quarantena volontaria per dedicarci anima e ora anche corpo al nostro lavoro” dichiara il sindaco Gianfranco Valiante. Una buona notizia arriva anche da Fisciano dove tre cittadini, risultati positivi lo scorso 29 ottobre, sono guariti. “Le persone appartengono allo stesso nucleo familiare e sono residenti in Fisciano capoluogo. Uniti e con senso di responsabilità combattiamo questo terribile virus” è l’appello del sindaco Vincenzo Sessa.

Gli altri comuni

Raggiunge quota 56 il numero dei casi positivi a Campagna, con 14 nuovi contagiati rilevati nella tarda serata di ieri. Di questi 14 casi, 6 sono collegati a precedenti positività (presenti in 3 nuclei familiari). Dei 56 positivi totali, 33 sono relativi a 10 famiglie; 4 casi di positività al Covid, relativi tutti allo nucleo familiare a Castel San Lorenzo; 3 nuovi casi ed 1 guarito a Sapri, dove i positivi complessivi sono 50, di cui 3 ospedalizzati; altri 3 contagiati ad Omignano, dove il sindaco Raffaele Mondelli fa sapere: “Ho sollecitato insistentemente l’Asl e la task force istituita dalla Regione Campania per uno screening di massa o almeno il più ampio possibile. Ho ricevuto assicurazioni che a giorni saranno attivate le procedure del caso”. Infine, due donne positive nei comuni di Montesano sulla Marcellana (vi è anche una guarigione) e Sanza.