Covid-19: sei nuovi casi ad Eboli, altro contagiato a Giffoni Sei Casali

Sono attualmente 26 i casi di positivi al Covid-19 nella citta di Eboli, comunicati dal Dipartimento di Prevenzione Asl al Comune. Gli ultimi 6 sono stati accertati nella serata di ieri.

Il commento del sindaco

L’aumento dei contagi preoccupa il sindaco facente funzioni Luca Sgroia: “Una situazione delicata che resta al centro dell'attenzione da parte degli organi sanitari preposti e che sto seguendo in prima persona. Il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine e le verifiche amministrative da parte degli agenti della polizia municipale stanno facendo registrare una situazione tutto sommato nella norma, segno di un grande senso di responsabilità della nostra comunità”.

Nei Picentini

Un nuovo caso di positività è stato accertato, nelle ultime ore, anche nel comune di Giffoni Sei Casali. Ignote le generalità. “Le sue condizioni di salute sono per fortuna buone. L’Asl gli ha disposto l’isolamento fiduciario” fa sapere il primo cittadino Francesco Munno, che invita la sua comunità a “rispettare i protocolli anti-Covid” ed augura una pronta guarigione al cittadino rimasto contagiato.