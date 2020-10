Covid-19: record di casi positivi ad Eboli e Maiori, chiude bar a Vallo della Lucania

Nuovo balzo dei contagi anche in Costiera Amalfitana. Il sindaco di Maiori Antonio Capone ha comunicato i risultati parziali dei test effettuati lo scorso giovedì: sono 28 i positivi al Covid-19, di ci 26 residenti proprio a Maiori; gli altri due abitano a Minori e Scala. Da oggi sono sospese tutte le manifestazioni religiose e sarà interdetto l’accesso al Cimitero comunale. “Chiuderemo - annuncia il primo cittadino - inoltre le palestre e le strutture sportive presenti sull’intero territorio comunale fino ad ulteriore provvedimento dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Invito la cittadinanza a mantenere la calma e a non alimentare inutili allarmismi”.

Cilento

Il “Bar Solero” di Vallo della Lucania è stato costretto a chiudere momentaneamente la saracinesca perché due dipendenti sono risultati positivi (ma sono asintomatici) al tampone a seguito dei controlli di rito che i titolari effettuano periodicamente come da protocollo nazionale. “Abbiamo proceduto alla chiusura del nostro locale fino a data da destinarsi che comunicheremo su questa pagina. Assicuriamo, altresì, che in questi mesi abbiamo lavorato nel pieno del rispetto delle regole e dei protocolli per garantire, a tutti, la massima sicurezza nelle ore di svago che avete scelto di trascorrere nel nostro salotto”.

Piana del Sele

È di 42 il numero attuale dei casi positivi Covid-19 a Eboli, comunicato dal Dipartimento di Prevenzione Asl diretto dalla dottoressa Annamaria Nobile. Ieri, infatti, sono stati accertati due nuovi contagi.

Valle dell’Irno

Una buona notizia arriva dal comune di Baronissi: hanno dato tutti esito negativo i tamponi processati (trentatré) a cittadini residenti.