Covid-19: nuovi contagi a Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano e San Cipriano Picentino

Balzano i contagi nei comuni della provincia di Salerno. Sei nuovi casi positivi a Pellezzano, il sindaco Francesco Morra rende pubblici nomi: Dario Pepe, residente in Coperchia (ha autorizzato la divulgazione del nome); Leanne Figliola, residente in Capezzano (ha autorizzato la divulgazione del nome); Gaetano D’Andria, residente in Coperchia e collegato ad un precedente caso di positività (ha autorizzato la divulgazione del nome); un cittadino residente in Coperchia; una cittadina residente in Coperchia; una cittadina residente in Pellezzano Capoluogo.

Gli altri comuni

Sette nuovi contagi anche a Mercato San Severino. Si tratta – riporta il primo cittadino Antonio Somma – del signor Paolo Macchia (sono stato autorizzato alla divulgazione del nome), residente al Capoluogo, è asintomatico ed era già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; i signori Isidoro Imparato e Carmine Imparato (sono stato autorizzato alla divulgazione dei nomi), residenti nella frazione Ospizio, sono sintomatici ed attualmente sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; la signora Valentina Romano (sono stato autorizzato alla divulgazione del nome), residente al Capoluogo, è asintomatica ed era già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un signore, residente nella frazione Sant'Angelo, è asintomatico ed è attualmente in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un signore, residente nella frazione San Vincenzo, è asintomatico ed era già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; una signora, residente nella frazione Ciorani, è attualmente ospite di una casa di cura nel comune di Roccapiemonte. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le raccomandazioni. Altra positività a Fisciano: è il signor Matteo Pizzo della frazione Penta, il quale è da giorni a casa per sintomi sospetti. “Il mio augurio di pronta guarigione ed il mio ringraziamento per aver dato l’autorizzazione alla diffusione del nome. Siamo una comunità responsabile, teniamo alta la guardia!”. Sono stati rilevati 2 nuovi cittadini positivi al Covid-19 a San Cipriano Picentino, che sono già in quarantena, mentre i contatti in isolamento fiduciario. Ma c'è una buona notizia. A darla è la sindaca Sonia Alfano: “Il primo positivo del nostro comune dopo 21 giorni si è negativizzato e quindi è guarito! Gli auguro un buon ritorno alla quotidianità”. I positivi nel comune picentino sono 7, 2 i guariti.

Lo sport

La Paganese Calcio 1926 comunica che il “gruppo squadra si è sottoposto, come da protocollo, a nuovo ciclo di test Anti-Covid19. Gli stessi hanno dato esito negativo”.

