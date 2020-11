Covid-19: record di contagi a Fisciano, altri casi in nove comuni

Continuano ad aumentare i casi positivi nei comuni della provincia di Salerno. Nuovo record nella Valle dell’Irno tra i comuni di Fisciano e Pellezzano, dove i sindaci rivelano – previa autorizzazione – i nomi di alcune delle persone contagiate per facilitare la ricostruzione dei contatti.

Fisciano

Sono stati rilevati altri 𝟯𝟳 contagiati. Si tratta: dei signori Sessa Pasquale e Carratù Carmela residenti alla frazione Pizzolano e familiari di un caso riscontrato ieri; dei signori Stabile Carmine, Flagello Maria Grazia e Stabile Domenico appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti alla frazione Bolano; di un uomo residente alla frazione Pizzolano; di tre uomini residenti alla frazione Lancusi ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; di Don Vincenzo Pierri e della signora Del Regno Matilde residenti alla frazione Pizzolano ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; del signore Ascolese Michele residente alla frazione Villa;della signora Iannone Anna residente alla frazione Lancusi; del signor Landi Gianfranco residente alla frazione Penta e familiare di un caso rilevato nei giorni scorsi; di due cittadini residenti a Fisciano capoluogo e appartenenti allo stesso nucleo familiare; di due cittadini residenti alla frazione Villa, non appartenenti allo stesso nucleo familiare; due cittadine residenti alla frazione Penta, di cui una minore, appartenente alla stessa famiglia; della signora Aprile Maria Rosaria residente a Fisciano capoluogo; dei signori Montefusco Michele e Montefusco Alba residenti alla frazione Villa e appartenenti allo stesso nucleo familiare; di due cittadini residenti alla frazione Canfora e appartenenti allo stesso nucleo familiare; di due cittadini residenti alla frazione Penta e appartenenti al nucleo familiare di un caso rilevato nei giorni scorsi; di tre cittadini residenti a Fisciano capoluogo e appartenenti allo stesso nucleo familiare; di tre concittadini residenti a via Faraldo e appartenenti allo stesso nucleo familiare; signor De Chiara Amedeo residente alla frazione Villa; del signor Pasquale Coppola residente alla frazione Penta; della signora D’Urso Tiziana residente alla frazione Lancusi; di una cittadina residente alla frazione Gaiano. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare.

Pellezzano

L’Asl, informa il sindaco Francesco Morra, ha comunicato nove nuovi casi di positività Covid-19. Si tratta di: Pappalardo Giulia, residente a Coperchia (ha autorizzato la divulgazione del nome); Trezza Marco, residente a Capriglia (ha autorizzato la divulgazione del nome); un cittadino residente a Capriglia; tre cittadini residenti a Capezzano; due cittadini attualmente ricoverati in ospedale; un cittadino in degenza presso una casa di riposo dove nella giornata di ieri è emerso un focolaio. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. Registrate anche due guarigioni.

Gli altri comuni

Dopo la positività al virus del parroco di Omignano e Salento, sono emersi nuovi contagi. Due nel piccolo comune di Lustra: si tratta di persone che si erano già sottoposti a regime volontario di isolamento, essendo stati in contatto con sacerdote, i quali si sono sottoposti a Tampone effettuato privatamente, in attesa del tampone certificato dall’Asl. Nuovi casi positivi anche a Omignano: “Ad oggi sono 5 i casi di positività registrati nel Comune di Omignano e 24 persone sono state poste in quarantena per contatto con caso positivo”, scrive su Facebook il sindaco Mondelli, che comunica: “Il mio tampone è risultato negativo, ma, poiché nella mia famiglia ci sono 2 positivi, continuerò a restare in quarantena e continuerò a lavorare da casa per fronteggiare al meglio la situazione del nostro comune”. Altri 12 contagiati nel comune di Roccapiemonte; 5 a San Cipriano Picentino, 3 ad Altavilla Silentina, 1 a Sapri, 1 a San Valentino Torio, 9 a Siano.