Covid-19, nuovi contagi e guarigioni in quattro comuni salernitani

Aumentano ancora i casi positivi al Coronavirus nei comuni della provincia di Salerno. Ma, fortunatamente, non mancano neanche le guarigioni. Due cittadini residenti alla frazione Villa di Fisciano, appartenenti al nucleo familiare di un caso positivo rilevato precedentemente, sono risultati positivi al tampone: per entrambi – comunica il sindaco Vincenzo Sessa - sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare.

Gli altri comuni

Un giovane di Mercato San Severino, residente nella frazione Costa, è risultato positivo ed è in isolamento domiciliare presso la sua abitazione. Contemporaneamente sono 5 guariti: il signor Luca Gargiulo residente nella frazione San Vincenzo; un altro cittadino residente nella frazione San Vincenzo; una cittadina ed un cittadino, residenti nella frazione Sant’Angelo; una cittadina residente nella frazione Monticelli. Un altro ragazzo, completamente asintomatico, è risultato contagiato a Caggiano: è un contatto di una persona risultata positiva nei giorni scorsi. Attualmente sono tre i positivi residenti nel comune. Infine, una buona notizia arriva da Tramonti: il cittadino che era stato trasferito all'ospedale “Da Procida" di Salerno è guarito dal Covid-19 ed è tornato a casa. Dopo quindici giorni di sofferenze, ha risolto le complicazioni respiratorie che il virus gli aveva arrecato e adesso sta finalmente bene. Con questa guarigione i contagi sul territorio di Tramonti scendono a 10.