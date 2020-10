Covid-19 a Sarno, nuovo caso positivo tra gli studenti: altri due sono sospetti

Aumentano i contagi nelle scuole anche nella città di Sarno. Un altro caso Covid19 è stato accertato all'Istituto tecnico-commerciale, indirizzo turistico, dopo quello della studentessa del Liceo Linguistico. Dal Comune fanno sapere che “sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario per effettuare i tamponi e per consentire la sanificazione delle aule”.

L’epidemia

Altri due casi sospetti sono stati registrati presso l'Istituto Enrico Fermi di Via Roma. In attesa dell'esito dei tamponi, il dirigente scolastico ha sospeso a scopo precauzionale l'attività didattica in presenza a partire da lunedì 12 ottobre. Fino al 17 ottobre docenti e studenti faranno lezione con la didattica a distanza. Buone notizie giungono invece dal plesso scolastico di Via Pioppazze, dove un alunno era risultato positivo. Gli alunni e le insegnanti sottoposti a tampone sono risultati negativi.