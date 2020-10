Covid-19: nuovi casi positivi a Laurino, Mercato San Severino e Torraca

Aumentano ancora i contagi da Covid-19 nei comuni salernitani. Un nuovo caso è stato accertato, in serata, nel comune di Mercato San Severino, dove le persone affette dal virus salgono a 35: 33 in isolamento domiciliare, mentre 2 ospedalizzate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I piccoli comuni

Altri casi positivi si sono registrati anche in due piccoli comuni della zona sud della provincia: Torraca e Laurino. Nel primo sono tre le persone asintomatiche che si trovano in quarantena poiché positive al tampone. “Invito a mantenere un comportamento consono e a rispettare le direttive – dichiara il sindaco Domenico Bianco – sollecito l’utilizzo della mascherina e il lavaggio delle mani più frequentemente”; nel secondo il dipartimento di Prevenzione dell'Asl ha comunicato la "messa in quarantena" di due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, a causa della positività di un tampone effettuato da uno dei componenti.