Covid-19: nuovo caso positivo al liceo "Alfano I" di Salerno, chiude scuola a San Marzano

Nel plesso di via Dei Mille sono state avviate le procedure anti-contagio, tra screening dei compagni e dei contatti dello studente, e la sanificazione degli ambienti interessati. Nel comune dell'Agro positivi in due classi all’Istituto Comprensivo Statale “S.S. Giovanni Paolo II-A.Frank”

Aumentano i contagi anche nelle scuole di Salerno. Nelle ultime ore, infatti, è stato accertato un nuovo caso positivo al Covid-19 presso il liceo sperimentale statale “Alfano I” situato nel quartiere Pastena. Sono state avviate le procedure anti-contagio, tra screening dei compagni e dei contatti, e la sanificazione degli ambienti interessati. Si tratta dell’ennesimo caso presso l’istituto scolastico di via dei Mille: sabato scorso erano risultati contagiati due studenti di una quinta ed uno di una quarta classe.

Nell’Agro nocerino

Intanto, dopo la polemica di ieri, il dirigente scolastico Emma Tortora ha sospeso le attività didattiche in presenza presso la scuola secondaria di I grado appartenente all’Istituto Comprensivo Statale “S.S. Giovanni Paolo II-A.Frank” di San Marzano sul Sarno. La decisione è maturata a seguito dei casi di positività dl Covid-199 nelle classi I D e II C e la successiva disposizione di quarantena per gli studenti e i docenti. Da oggi e fino all’esito dei tamponi del personale docente e degli alunni sarà attiva la Dad (didattica a distanza) per le classi interessate.