Covid-19: aumentano ancora i contagi, altri casi in otto comuni

Crescono ancora i contagi nei comuni della provincia di Salerno. In serata altri 11 positivi al Covid-19 a Mercato San Severino: si tratta - comunica il sindaco Antonio Somma - il signor Alessandro Talarico, residente nella frazione San Vincenzo, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; i signori Antonio De Chiara, Luigi De Chiara ed Anna Brunone, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Acquarola, sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; 2 coniugi residenti al Capoluogo; un giovane concittadino, residente al Capoluogo, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un concittadino, residente al Capoluogo, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; una concittadina, residente al Capoluogo, è ricoverata presso il Campolongo Hospital di Eboli; una giovane concittadina, residente nella frazione Sant'Angelo, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un concittadino, residente nella frazione Sant'Angelo, è ricoverato presso l'ospedale Fucito.

Gli altri comuni

Altri otto casi positivi a Fisciano. Sono – dichiara il primo cittadino Vincenzo Sessa – di Fierro Luca residente alla frazione Villa; De Chiara Stefania residente alla frazione Bolano; Aliberti Vincenzo residente alla frazione Pizzolano; Nobile Renato residente a Fisciano capoluogo; di una cittadina residente alla frazione Pizzolano; di una cittadina residente a Fisciano capoluogo; di una cittadina residente alla frazione Penta; di un cittadino residente alla frazione Nocelleto. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. Sono 242 i contagiati totali presenti nel comune di Cava de’ Tirreni (17 i guariti, 9 con richiesta di ricovero ospedaliero e 4 i deceduti); due i nuovi casi positivi a San Cipriano Picentino (40 totali); 38 i casi complessivi ad Altavilla Silentina; 15 a San Valentino Torio; 1 a Castellabate (19 i totali); 4 a Prignano Cilento.