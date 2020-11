Covid-19: nuovi contagi a Mercato San Severino, Pellezzano, Sala Consilina e Sassano

Aumentano ancora i casi positivi nei comuni del salernitano. Altri 4 sono stati rilevati a Mercato San Severino: si tratta di un cittadino, residente al Capoluogo e congiunto di un'altra cittadina risultata positiva nei giorni scorsi; un altro cittadino residente al Capoluogo; un cittadino residente nella frazione Spiano; un cittadino residente nella frazione Piazza del Galdo. Tutti sono in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni. Sempre nella Valle dell’Irno, cinque nuovi casi di positività al Covid a Pellezzano: sono quattro cittadini residenti in Capezzano e un cittadino residente in Capriglia. Il sindaco Francesco Morra “esprime i più sentiti auspici di pronta guarigione, a nome di tutta la Cittadinanza. L’Asl sta già ricostruendo la catena dei contatti”.

Nel Vallo di Diano

Continua a salire il numero dei positivi a Sala Consilina. Nella giornata di oggi sono risultate positive al Covid-19 altre7 persone. Alcuni dei nuovi positivi, già in isolamento domiciliare, sono collegati ad altri casi positivi registrati nei giorni scorsi. Come riferito dal Comune, sono circa 150 i casi complessivi in città. Un nuovo caso anche a Sassano. Intanto, a Montano Antilia il sindaco Luciano Trivelli fa sapere che “le condizioni cliniche del nostro concittadino positivo al Covid ed ancora ricoverato presso il nosocomio vallese sono soddisfacenti e non presenta elementi di criticità”. In quarantena invece ed in attesa di praticare il tampone “tre suoi familiari (contatti stretti) che godono di ottima salute e peraltro completamente asintomatici (tampone che molto verosimilmente praticheranno lunedì)”.