Covid-19: nuovi casi positivi a Mercato San Severino e Sala Consilina

Aumentano i casi positivi al Covid-19 nei comuni della provincia di Salerno. A Mercato San Severino salgono a 100 i contagi, gli ultimi 3 sono stati rilevati nelle ultime ore. Si tratta – comunica il sindaco Antonio Somma – di “Antonio Romano residente nella frazione Acquarola; un concittadino residente nella frazione Piazza del Galdo; un giovane concittadino residente al Capoluogo”. Tutti sono in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni.

Vallo di Diano

A Sala Consilina, nella giornata di oggi, sono stati accertati 8 nuovi positivi. Sono già in isolamento non presentano sintomi. Molti nuovi casi fanno parte di diversi nuclei familiari in cui già erano presenti persone che hanno contratto il Coronavirus. I casi complessivi a Sala Consilina attualmente sono 77.