Covid-19: nuovi casi positivi a Mercato San Severino, Sala Consilina e Pellezzano

Aumentano i contagi nella Valle dell’Irno. Altri 22 positivi al Covid-19 nei comuni di Mercato San Severino. In isolamento domiciliare presso la propria abitazione: la signora Anna Carmela Fulciniti ed il signor Dionigi Bennet, residenti al Capoluogo; la signora Laura Teodosio residente nella frazione Pandola; il signor Guerino Carlo Pomposelli residente nella frazione Sant'Angelo; il signor Lorenzo Esposito residente nella frazione San Vincenzo; la signora Teresa Liguori ed il signor Alfonso Carratù (1952), residenti nella frazione Acquarola; il signor Massimo Califano residente nella frazione Costa; 3 cittadine, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Curteri; una cittadina residente nella frazione Sant'Eustachio; un'altra concittadina ed un altro concittadino, residenti al Capoluogo; altri 2 cittadini residenti nella frazione San Vincenzo; un'altra concittadina residente nella frazione Pandola; altre 3 cittadine residenti nella frazione Sant'Angelo; un'altra cittadina residente nella frazione Acquarola. In più un'altra cittadina, residente al Capoluogo, è attualmente ricoverata presso l'ospedale Fucito.

Gli altri comuni

Nuovi casi positivi anche a Pellezzano: si tratta di Barbarulo Michele e Laiso Annarita residenti in Coperchia (hanno autorizzato la divulgazione del nome). I due cittadini sono già in attesa del tampone di controllo, in quanto risultati positivi diverse settimane fa ma l’Asl, per un errore di forma, ha provveduto solo oggi alla comunicazione. Pertanto, ad entrambi, vanno gli auguri di tutti affinché il tampone che si apprestano a sostenere nei prossimi giorni dia esito negativo; Ferrara Felice, residente in Capezzano (hanno autorizzato la divulgazione del nome); un cittadino residente a Capriglia;due cittadini residenti a Capezzano. Sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi, eccezion fatta per Barbarulo Michele e Laiso Annarita, per i quali l’ordinanza di isolamento era stata già notificata nelle settimane addietro all’esito della comunicazione di positività al tampone inoltrata da parte degli stessi. Salgono i contagi da Coronavirus a Sala Consilina: sono 15 i nuovi casi registrati mentre sono 8 le guarigioni, complessivamente sono 144 i contagi attuali nel comune salese.