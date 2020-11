Covid-19: nuovi casi positivi a Monte San Giacomo e Sassano

Aumentano ancora i casi di Covid-19 nel salernitano. A Sassano si tratta di due cittadini risultati positivi al tampone, ma, fortunatamente, si registra anche una guarigione.

L'epidemia

Monte San Giacomo, invece, non è più Covid free in quanto tre cittadini sono rimasti contagiati ed ora si trovano in isolamento domiciliare. Per entrambi i comuni, l’Asl territoriale è al lavoro per la ricostruzione dei contatti.