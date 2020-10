Coronavirus: 13 nuovi casi a Montecorvino Rovella, altri contagi a Fisciano, Pellezzano e Pollica

Aumentano ancora i casi positivi nel salernitano. Due nuovi contagi sono stati accertati in via Wenner, nel comune di Pellezzano. L’Asl sta già ricostruendo la catena dei contatti. Sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. Intanto, un caso di positività si è negativizzato al secondo tampone ed è pertanto guarito.

Boom di casi nei Picentini

Intanto, ben 13 nuovi contagiati sono risultati positivi al virus nel comune di Montecorvino Rovella. I nuovi positivi rientrano nei nuclei familiari di precedenti contagiati che già si trovavano in quarantena precauzionale. Le persone in questione sono asintomatiche.Con i nuovi casi registrati oggi il totale dei positivi sul territorio di Montecorvino Rovella sale a quota 23.

Valle dell'Irno

Altri tre casi a Fisciano: si tratta di cittadini residenti nella frazione Lancusi. Due sono persone appartenenti al nucleo familiare di un caso positivo riscontrato nei giorni scorsi, pertanto, già in isolamento domiciliare; il terzo è stato posto sollecitamente in quarantena domiciliare ed è in fase di ricostruzione la catena dei contatti avuti precedentemente.

Cilento

A Pollica 18 dei tamponi di verifica collegati al positivo attualmente in isolamento a Napoli sono risultati tutti negativi! "Abbiamo tuttavia un nuovo caso positivo" comunica il sindaco Stefano Pisani che spiega: "La persona è convivente con uno dei positivi precedentemente rilevati già in isolamento e che non ha avuto altri contatti". In relazione al ragazzo rientrato dal Nord, inoltre, precisa che "prima di far rientro a casa dalla sua famiglia, ha per scrupolo deciso di sottoporsi ad un tampone (in loco), pur essendo asintomatico, che ha sfortunatamente dato esito positivo. Ribadisco che non ha avuto nessun contatto nel nostro territorio. Siamo in un momento molto delicato e complesso, non indugiate su commenti e chiacchiere, ma fronteggiate le paure e le vostre ansie con la solidarietà e la coesione sociale!".