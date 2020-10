Covid-19: casi positivi all'ospedale di Sapri, ma anche ad Agropoli, Giffoni, Maiori e Torraca

Aumentano ancora i casi di Covid-19 nel salernitano. E, purtroppo, anche negli ospedali. Due sono i contagiati accertati nelle ultime ore presso l’ospedale di Sapri: si tratta di un medico e di un’ostetrica. L’azienda sanitaria ha già adottato tutti gli interventi necessari, ossia la ricostruzione e la somministrazione dei tamponi sui contatti, la sanificazione dei reparti. Oltre alla positività di tre membri del personale sanitario, sono stati riscontrati anche due casi positivi tra i pazienti presenti all’interno del nosocomio. Per uno è stato predisposto il trasferimento presso la propria abitazione, per l’altro invece è necessario il trasferimento presso una struttura Covid.

Nei comuni

L'Asl ha comunicato al sindaco di Giffoni Sei Casali che sono stati registrati 14 nuovi cittadini positivi al Covid-19. Queste persone sono tutte asintomatiche e si trovano in quarantena domiciliare. Il numero totale dei positivi sono 32. Contemporaneamente, 2 cittadini sono guariti dal virus. Tre nuovi contagi sono emersi ad Agropoli: 2 fanno riferimento a soggetti inclusi in catene di contatti di casi precedenti, mentre 1 non ha alcun riferimento con il passato. “C’è anche una buona nuova – comunica il sindaco Adamo Coppola – ossia la guarigione di un nostro concittadino la cui positività era emersa a metà ottobre”. I cittadini ad oggi positivi sono 29, 13 i guariti. Un nuovo caso di Coronavirus è stato comunicato al Comune di Torraca: si tratta di un uomo asintomatico che pare sia collegato al cluster sapre. Ora è in isolamento, ma le sue condizioni di salute sono buone. Invece, ancora è in attesa di ufficialità la negativa della neo-mamma. Dunque, il numero dei contagi sale a 10. In Costiera Amalfitana, altri 8 a Maiori, dove ora i casi complessivi aumentano a 45.

La buona notizia

Nel comune di Camerota è guarita la signora di Marina di Camerota che nelle settimane scorse era risultata positiva a Covid. La donna è stata sottoposta al terzo tampone dall'Asl. Il test ha avuto esito negativo.Tampone negativo anche su un uomo di 60 anni di Camerota capoluogo. Attualmente c'è solo un caso accertato da Covid-19. Si tratta di una cittadina di Marina di Camerota.