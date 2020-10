Covid-19, nuovi casi a Pagani e Cetara: le preoccupazioni dei sindaci. Positivo consigliere a Tramonti

L’aumento dei casi positivi nei comuni della provincia di Salerno inizia a preoccupare seriamente alcuni sindaci del territorio. “Vogliamo evitare la Zona Rossa, ma è necessario che tutti si diano una regolata”: a parlare così, in conferenza stampa, il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco facendo il punto della situazione sui contagi che, ad oggi, sono 170. I dati odierni, però, non sono stati ancora comunicati “Più dell’8% rispetto alla media regionale. Stiamo lavorando per l’attivazione dell’Usca e già ho sentito i medici di base per fornire loro la sede dove poter effettuare i tamponi. Con l’aumento dei tamponi – ha aggiunto De Prisco – crescerà sicuramente il numero dei contagiati, dunque dobbiamo essere pronti”.

Tensione nella Divina

Sale la preoccupazione anche in Costiera Amalfitana, dove il sindaco di Cetara Roberto Della Monica ha annunciato 4 nuovi casi positivi. Si tratta di due coppie di coniugi emersi dai 140 tamponi eseguiti lunedì scorso a Tramonti, ai quali erano stati sottoposti 20 cittadini cetaresi. “La situazione a Cetara è delicata ed urge adottare ulteriori restrizioni per frenare la corsa del contagio”. “Per me, vostro Sindaco, la priorità è difendere la salute, la serenità e il benessere della mia Cetara ed in quest'ottica, con determinazione e responsabilità, a breve adotterò misure stringenti per il bene di tutti”. A Tramonti, invece, è risultata positiva la consigliera comunale Arianna Fortiguerra. “È in isolamento da alcuni giorni e ci ha fornito tutta la rete dei suoi contatti, i quali saranno sottoposti a tampone. Presenta lievi sintomi, ma nel complesso sta bene. Le auguriamo una pronta guarigione” fanno sapere dal Municipio.