Covid-19: due casi positivi a Palomonte, contagiata insegnante a Scario

Aumentano di casi di Covid-19 nei comuni della provincia di Salerno. Nelle ultime ore due cittadini di Palomonte sono stati posti in isolamento domiciliare perché risultati positivi al tampone. Nelle prossime ore – annuncia il sindaco Mariano Casciano su Facebook – sarà ricostruita la catena dei contatti dei contagiati e le persone che dovranno sottoporsi al tampone saranno avvisate.

La scuola

Una insegnante dell’istituto scolastico di Scario (frazione del comune di San Giovanni a Piro) è rimasta contagiata. L’Asl, in accordo con il Comune e la dirigenza scolastica, ha disposto la quarantena domiciliare per tutti gli alunni della prima classe della scuola elementare. Ma – come rassicurato dal primo cittadino Ferdinando Palazzo – stanno tutti bene e sono asintomatici. In queste ore l’edificio scolastico verrà sanificato.