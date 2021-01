Covid-19, nuovi casi positivi in cinque comuni salernitani

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 in provincia di Salerno. Altri 3 sono stati rilevati a Pellezzano, di cui 2 a Capriglia e 1 a Capezzano (60 totali). Un altro contagio a Castel San Lorenzo ed è legato al cluster ospedaliero: l’uomo e i suoi contatti sono in isolamento fiduciario senza sintomi. “I casi provocati dal focolaio sviluppatosi presso il Presidio Ospedaliero di Roccadaspide - per come noti, in forza di comunicazione dell'ASL o dell'interessato - salgono a diciotto, portando il numero complessivo delle attuali positività a ventitre” comunicano dal Comune: “Non caliamo l'attenzione, per noi è tempo di massima prudenza e responsabilità. La consapevolezza dei nostri doveri è il miglior argine alla diffusione del virus”.

Gli altri comuni

Ben 7 nuove positività al virus sono state registrate a Sanza: si tratta – come precisato dal sindaco Vittorio Esposito – di persone asintomatiche, le cui condizioni di salute sono buone. Un nuovo caso anche a Casaletto Spartano: si tratta di una persona proveniente dal Nord Italia, che fin dal suo rientro è stata posta in isolamento; un altro caso anche ad Agropoli (24 totali). I sindaci invitano i propri concittadini a rispettare le normative regionali e nazionali in vigore volte a prevenire la diffusione del virus