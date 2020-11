Covid-19: nuovi casi positivi a Pellezzano, Sala Consilina e San Cipriano Picentino

Aumentano ancora i contagi nei comuni della provincia di Salerno. Nel tardo pomeriggio 9 nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati rilevati nel comune di San Cipriano Picentino. Le persone in questione si trovano già in quarantena. I contatti diretti dei positivi sono già in isolamento fiduciario.

Gli altri comuni

Altri 2 cittadini sono risultati positivi al tampone anche a Pellezzano, dove gli attuali positivi salgono a 51; 13 i guariti; 64 i casi complessivi da inizio pandemia. Sei nuovi contagi, infine, a Sala Consilina: si tratta di persone asintomatiche appartenenti a tre nuclei familiari differenti. L’Asl, in queste ore, sta ricostruendo la rete dei contatti. I casi totali in città sono 28.