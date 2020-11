Covid-19: positivo collaboratore del sindaco di Pontecagnano, nuovi casi ad Agropoli e Pollica

Continuano ad aumentare i casi positivi al Covid-19 nel salernitano. Tra il 2 e 3 novembre ben 24 nuovi contagiati sono emersi nel comune di Pontecagnano Faiano, a cui si aggiunge un diretto collaboratore del sindaco Giuseppe Lanzara: “Tengo a precisare che la persona in questione rispetta un regime di quarantena, essendosi assentato dai pubblici uffici da oltre 10 giorni. I colleghi che hanno avuto contatto con il positivo sono stati sottoposti a tampone, secondo i tempi previsti dal protocollo, e sono risultati tutti negativi”. Il Municipio è stato sanificato già nei giorni scorsi. Otto persone, invece, sono guarite.

L’andamento del contagio

Si eseguono numerosissimi tamponi, tant’è che la percentuale dei contagiati rispetto al numero dei test effettuati è pari a circa il 14%. La percentuale della Regione Campania è, invece, di oltre il 21%. “Questo - dichiara ancora Lanzara - è un dato importante perché ci dice che, rispetto ai tamponi che quotidianamente vengono lavorati, abbiamo meno positivi della media regionale e nazionale. Come dico da sempre, non dobbiamo spaventarci di annunciare le persone positive, al contrario, dobbiamo provare ad individuarle tutte e metterle in quarantena. Se poi oltre il 95% risultano asintomatiche è chiaro che una politica di tamponi intensa sia l’unica vera soluzione. Naturalmente, con tutto il cuore confidiamo in un calo netto dei contagiati, tenendo sempre presente che questo Virus lo sconfiggeremo insieme solo se saremo uniti nel rispetto delle regole”.

Nel Cilento

Un nuovo caso positivo è stato registrato a Pollica. “Il dipartimento di prevenzione - afferma il primo cittadino Stefano Pisani - ha già posto in isolamento fiduciario tutti i contatti stretti della persona positiva il contagio sembrerebbe derivare da un istituto scolastico di Vallo della Lucania. Continuiamo a prestare la massima attenzione e a rispettare tutte le necessarie precauzioni! Auguro a tutte le persone che stanno affrontando questa faticosa sfida, a volte soprattutto sotto il profilo psicologico, di superare al più presto questo momento difficile!”. Salgono a 27 le positività ad Agropoli, con un nuovo contagiato da poco residenti in tale comune.