Covid-19, nuovi contagi in otto comuni: positivi anche medico, infermiera e insegnante

Non accennano a fermarsi i contagi da Covid-19 nel salernitano. In serata sono stati registrati: 3 nuovi casi positivi a Pontecagnano, altrettanti a Roccapiemonte, 2 a Scafati, 1 a Sapri. Ad Eboli si è raggiunta quota 70.

Il medico

Una dottoressa dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania è risultata positiva al tampone. Sono già stati sottoposti al test i sanitari che hanno avuto contatti con la donna ed in queste ore si sta ricostruendo la rete dei contatti. Intanto, nella città di Vallo salgono a 7 i casi positivi. Sono risultati affetti da Coronavirus anche tre familiari, tra cui una bambina, di uno dei due dipendenti del bar chiuso la scorsa settimana. Entrambi i dipendenti erano risultati positivi.

La docente

Un’insegnante supplente della scuola dell’infanzia del plesso di Casatori di San Valentino Torio è risultata positiva al virus. La donna non è residente in questo comune. “Insieme alla dirigente scolastica – fa sapere il sindaco Michele Strianese - abbiamo concordato che, per la sicurezza dei nostri bambini e del personale scolastico ma anche delle loro famiglie e' opportuno che:a partire da domani la scuola per l'infanzia di Casatori rimanga chiusa fino a data da destinarsi; tutti i bambini ed il personale si sottopongano al tampone per precauzione e che nel frattempo si mettano in quarantena fiduciaria; le aule destinate a scuola per l' infanzia e gli spazi polifunzionali del plesso di Casatori siano sanificati a carico del Comune”.

L’infermiera

La donna lavora presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla è risultata positiva al tampone. E’ asintomatica. Nel comune del Vallo di Diano i contagiati sono 24.