Covid-19: quattro positivi a Praiano: due a Buonabitacolo

Si allargano i contagi in Costiera Amalfitana. Dopo Maiori e Minori, altri quattro positivi al Covid-19 sono stati accertati nel comune di Praiano. Sono tutti in buona salute ed in quarantena, unitamente agli stretti familiari in attesa di tampone.

L’appello del Comune

La comunicazione arriva direttamente dal sindaco facente funzioni Annamaria Caso: “La situazione è sotto controllo e non deve assolutamente destare ansia spropositata. È comprensibile la preoccupazione, ed è giusto e auspicabile avere attenzione e seguire scrupolosamente le regole previste e che ormai dovremmo conoscere a memoria. Dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni che, vi assicuro, stanno facendo tutto il possibile per dare risposte e strumenti adeguati al superamento di questo difficile momento che ci vede impegnati a convivere con questo maledetto virus. Al momento questa è la realtà con cui dobbiamo fare i conti. È inutile girarci intorno. Gestire la pandemia senza esserne sopraffatti. Siamo tutti sulla stessa barca che naviga un mare in tempesta. Ma siamo un popolo di pescatori ...e questo ci avvantaggia”.

La zona sud

Accertati due casi positivi al Covid a Buonabitacolo. Uno dei due è a Napoli presso il proprio domicilio. I positivi e i loro congiunti stanno bene e sono in isolamento presso i relativi domicili. “Si stanno ricostruendo i contatti ma al momento la situazione è sotto controllo” fanno sapere dal Municipio.