Contagi da Covid-19 in aumento nel salernitano: due casi a Sacco, altri due a Camerota

Continuano ad aumentare i casi positivi al Covid-19 nei comuni della provincia di Salerno. Due contagiati sono stati accertati, oggi, nel piccolo comune di Sacco. L’Asl sta già tracciando la linea dei contatti per disporre i provvedimenti di isolamento fiduciario. “La situazione si è fatta ancora più difficile perciò chiedo a tutti cautela ed attenzione” avverte il sindaco Franco Latempa.

La prevenzione

Venerdì e sabato è stata disposta la chiusura degli uffici comunali per la sanificazione (sono stati santificati anche i locali dell'ufficio postale) e gli impiegati si sono sottoposti ad un primo test rapido con risultato negativo. Comunque gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico nei prossimi giorni. “Ieri – aggiunge il primo cittadino - ho provveduto ad emanare apposita ordinanza per la chiusura del mercato settimanale del martedì e sarà regolamentata nei prossimi giorni anche la giornata di visita ai nostri cimiteri in occasione della ricorrenza dei defunti, qualora non intervenga disposizione in merito dagli organi regionali e statali. Predisporremo domani la sanificazione di tutte le parti sensibili del paese”.

Cilento

Due nuovi casi di Coronavirus sono stati riscontrati dall’Asl sul territorio comunale di Camerota. Si tratta di un cittadino di Camerota capoluogo e di una cittadina di Marina di Camerota. Entrambi sono in isolamento domiciliare. Le autorità sanitarie sono impegnate nella ricostruzione della catena dei contatti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La guarigione

Ad Altavilla Silentina il numero degli attualmente positivi nel territorio scende a 9: la persona in via di guarigione è risultata negativa al tampone per cui risulta guarita. "Continua l'attività di tracciamento dei contatti delle persone attualmente positive. Diversi altavillesi contatti stretti di persone positive ieri si sono sottoposti ai tamponi e per ora sono tutti negativi.