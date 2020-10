Covid-19, nuovi casi positivi a Siano e Maiori: l'annuncio dei sindaci

Aumentano i contagi da Covid-19 nei comuni della provincia di Salerno. Un nuovo caso positivo è stato registrato, oggi, nel comune di Siano. Lo comunica il sindaco Giorgio Marchese: “La persona interessata , a cui vanno gli auguri di tutti per una pronta guarigione,è un operatore sanitario , sta bene ed è in isolamento”. Di qui l’appello: “ Chiedo a tutti di rispettare le normative e le indicazioni”. A Siano i casi positivi attualmente sono tre, uno è ricoverato in ospedale per altre patologie.

In Costiera Amalfitana

Una donna è risultata affetta dal virus a Maiori. Sembra che, nei giorni scorsi, avrebbe frequentato l’ospedale di Salerno. Attualmente è in isolamento domiciliare. “Questo contagio non è legato all’ultimo episodio del 13 ottobre” precisa il primo cittadino Antonio Capone, che conferma: “Stiamo eseguendo tutte le operazioni di tracciamento della catena dei contatti”.