Covid-19, nuovi casi nei comuni: il report dei sindaci

Nuovi casi di Covid-19 in provincia di Salerno, così come comunicato dai sindaci nei rispettivi bollettini istituzionali diffusi, come ogni sera, dai propri canali social e non.

Il report

A Fisciano ci sono 7 nuovi positivi, alcuni di questi appartenenti ad un nucleo familiare di un caso già positivo rilevato nei giorni scorsi. Gli altri risiedono, invece, nelle frazioni di Lancusi, Canfora e Carpineto. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. A Giffoni Valle Piana sono 3 invece le persone guarite. Nella giornata di ieri, a Sapri, erano risultate positive tre persone. Ad Agropoli invece, nella giornata di oggi, i nuovi casi sono 6. A Scala ci sono invece 9 positivi (sei minori e tre adulti)

Sassano, tamponi per gli alunni

Questa mattina intanto, a Sassano, sono stati effettuati i tamponi agli scolari della prima, terza e quinta elementare del plesso scolastico della frazione Silla. Al termine dei riscontri è risultato un solo alunno positivo. Intanto venerdì, 26 novembre prossimo, l’amministrazione comunale ha programmato l’esecuzione di tamponi per gli alunni che frequentano il plesso scolastico centrale di Via Croce (asilo, elementari e medie). In tale maniera tutti gli studenti sassanesi saranno stati sottoposti a tamponi. Anche questa volta lo screening sarà effettuato con fondi comunali da un laboratorio privato.