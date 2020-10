Covid-19 al Comune di Scafati: positivo l'assessore Di Massa: parla il sindaco

L'assessore del Comune di Scafati Alfonso Di Massa, è risultato positivo al Covid-19. Ora è ricoverato presso il locale Covid Hospital. L'esponente della Giunta guidata dal sindaco Cristoforo Salvati ha diffuso una nota stampa per fare chiarezza sulle sue condizioni di salute dopo le indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime ore.

“Purtroppo sono costretto a comunicarvi che mi è stata riscontrata la positività al Covid-19. Per tale motivo da qualche giorno ho interrotto, di fronte ai primi sospetti, la mia attività politica. Nel momento in cui ho accusato, sabato scorso, i primi sintomi ho richiesto il tampone e all’esito dell’esame molecolare ho contattato l’Asl. Nonostante l’esame sierologico risultasse negativo, il mio medico curante ha giustamente deciso di sottopormi anche al tampone. I medici hanno ritenuto opportuno tenermi in osservazione nel centro Covid dell’ospedale Scarlato di Scafati. Le mie condizioni sono sostanzialmente buone, ma la presenza dei sintomi impone cautela. Sono convinto che presto ritornerò alle mie attività politiche e lavorative. Ho già messo in atto tutte le opportune misure per tutelare le persone a me vicine, imponendomi la quarantena di fronte a sintomi che inizialmente sembravano solo influenzali. In questo momento delicato e di grande preoccupazione, chiedo solo che per il ruolo politico che occupo non si diffondano notizie che possono generare preoccupazione nei miei familiari con i quali non posso avere contatti. Ringrazio chi già in queste ore mi ha mostrato la sua vicinanza con messaggi e telefonate e tutti coloro che hanno mostrato interesse per la mia situazione. Per tale motivo, ho preferito evitare il sovrapporsi di voci e comunicare io stesso la mia condizione”.