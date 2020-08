Coronavirus, due casi positivi a Castelnuovo e Mercato San Severino

Due nuovi casi da Covid-19 sono stati accertati nei comuni di Castelnuovo Cilento e Mercato San Severino. Lo annunciano, sui social, i sindaci Eros Lamaida e Antonio Somma.

Nel Cilento

Il primo cittadino cilentano spiega: “La dinamica è chiara e non vi sono, nel modo più assoluto, altre persone coinvolte e la situazione è sotto stretto controllo istituzionale, nostro e dell'Asl/Sa. Le due persone interessate, anche se solo una è risultata positiva al primo tampone, sono in isolamento obbligatorio e non hanno avuto rapporti con nessun loro familiare o amico. Rimarranno in isolamento fino a quando l'Asl non certificherà la loro guarigione. E' un periodo durissimo ma conserviamo integra la nostra solidarietà, il nostro amore per il prossimo, in rispetto delle persone coinvolte e di tutti noi. Potrebbe capitare anche a noi. Gli altri siamo noi! Infine, questo caso non cambia nulla, nel senso che non è previsto nessun divieto o prescrizione ulteriore da quanto è stato già previsto dall'ordinanza regionale. Castelnuovo Cilento c'è!”.

Nella Valle dell'Irno

Un nuovo caso positivo si è verificato, oggi, nel comune di Mercato San Severino. Si tratta di un uomo Alfonso Coppola (il nome è stato divulgato dal sindaco). Il paziente attualmente è ricoverato presso l'ospedale “Scarlato” di Scafati: “Giungano a lui gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazioni”.