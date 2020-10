Covid-19, caso di positività a Giffoni Valle Piana. Il sindaco precisa: "Il cittadino vive a Salerno"

Nella giornata odierna è stato registrato un caso di positività a Giffoni Valle Piana. La persona in questione risulta residente nel comune picentino ma è domiciliata a Salerno. “Da settimane non ha avuto nessun contatto con la nostra città e con i nostri concittadini” precisa il sindaco Antonio Giuliano che formula gli auguri di pronta guarigione al paziente affetto dal virus. Al momento dunque Giffoni non ha casi di positività sul territorio comunale.

L’appello del sindaco: