Covid-19, un nuovo contagio a Castellabate: chiude la scuola di "San Marco"

Per tutelare docenti, alunni e personale Ata domani (mercoledì 19 maggio), il plesso scolastico – su disposizione del Comune - resterà chiuso per consentire interventi di sanificazione e in attesa di eventuali disposizioni dell’Asl.