Covid-19 a Cava, Servalli rinvia l'apertura delle scuole

Si allunga l’elenco delle amministrazioni comunali che decidono di rinviare l’apertura delle scuole. L’ultima in ordine di tempo è quella di Cava de’ Tirreni, dove, nella giornata di ieri, il sindaco Vincenzo Servalli è stato riconfermato alla guida del Municipio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ordinanza

E, con ordinanza sindacale n.306, proprio il primo cittadino ha disposto oggi che tutte le scuole pubbliche del territorio cavese dovranno riaprire lunedì prossimo 28 settembre. Il provvedimento è stato adottato – si legge in una nota – “per uniformare l'apertura di tutti i plessi scolastici onde evitare disagi alla popolazione, in considerazione delle attività di sanificazione in corso negli istituti che sono stati sedi dei seggi elettorali, e per garantire la piena osservanza delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19”.