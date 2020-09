Covid-19: primo caso di contagio a Cetara, due guarigioni a Baronissi

Il Covid-19 non risparmia Cetara: è stato comunicato dal sindaco Roberto Della Monica, infatti, il primo caso positivo della stagione autunnale che riguarda un giovane papà che ha contratto il virus nell’ambiente di lavoro. Attualmente è in quarantena presso la propria abitazione e, per fortuna, è asintomatico.

Parla il sindaco

Ho già attivato tutta la procedura per avere i nominativi di quanti siano entrati in contatto con N.N . Vi terrò puntualmente aggiornati , invitandovi ad usare la mascherina e tutte le misure di protezione individuale nel rispetto pieno dell’ordinanza sindacale del 19 agosto scorso, nonché dell’ordinanza regionale del 24 settembre.

La guarigione a Baronissi

Una buona notizia, invece, giunge da Baronissi: l’Asl ha comunicato la guarigione dal Covid-19 di due cittadini, un uomo e una donna, contagiati alcune settimane fa. I due, come riferito dal sindaco Gianfranco Valiante, sono risultati negativi al terzo tampone effettuato.