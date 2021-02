Covid-19: chiusa scuola a Castelnuovo, altri casi in due comuni. Nuove restrizioni a Pollica

Aumentano ancora i casi positivi nei comuni salernitani. Oggi è stata sospesa (fino al 22 febbraio incluso) la didattica in presenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, per un caso di contagio da Covid-19. Ad annunciarlo, su Facebook, il sindaco Eros Lamaida.

Nuove restrizioni a Pollica

Dopo i contagi accertati nelle ultime ore, che hanno fatto salire i complessivi ad otto, il sindaco Stefano Pisani ha firmato un’ordinanza contenente provvedimenti restrittivi volti a prevenire l’ulteriore diffusione del virus. Ecco cosa prevede: stop agli spostamenti anche all’interno del proprio comune (salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute o per usufruire dei servizi non sospesi); chiusi i mercati ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; chiusi ristoranti e bar che potranno con effettuare esclusivamente l’asporto fino alle 22; didattica a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado; sono consentite l’attività motoria in prossimità dell’abitazione e le attività sportive all’aperto e in forma individuale; sospese le mostre; teatri, cinema, biblioteche e musei chiusi al pubblico.

Gli altri comuni

Cinque nuovi casi a Fisciano: si tratta – comunica il sindaco Vincenzo Sessa – di Rinaldi Angelo e Gioia Adriana residenti alla frazione Gaiano ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; Ferraioli Carmen residente alla frazione Penta ed appartenente allo stesso nucleo familiare di un caso positivo precedentemente rilevato; Rinaldi Rocco residente a Penta e familiare di un caso positivo riscontrato precedentemente; Izzo Valentino residente in località Canfora e familiare di un caso positivo già riscontato nei giorni scorsi. Sei a Pellezzano (un residente di Coperchia, tre residenti di Capriglia, due residenti di Cologna) per un totale di 107 positivi.