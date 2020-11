Misure anti-Covid, blitz ad Eboli: chiuse 8 attività commerciali, scattano 101 multe

Nella serata di ieri si è svolta, ad Eboli, un’operazione interforze che ha coinvolto la Protezione Civile guidata da Raffaella Ruggiada, gli Ispettori Ambientali capitanati da Carlo Lamberti e i volontari dell’associazione nazionale vigili del fuoco in congedo coordinati da Matteo Balestrieri. Durante i controlli, condotti in sinergia con il Corpo di Polizia Municipale guidato dal comandante Sigismondo Lettieri, è stato possibile pattugliare le aree dove maggiormente si registrano assembramenti in città.

Il report

Complessivamente, sono state controllare 172 attività commerciali, per 8 delle quali è stata disposta la chiusura provvisoria; sono state elevate 101 sanzioni per violazioni delle disposizioni anti Covid; sono stati denunciati 3 cittadini positivi per violazione degli obblighi di quarantena. “A tutte le forze in campo in questa difficile emergenza va il ringraziamento sincero dell’Amministrazione Comunale e della Città di Eboli” scrive, su Facebook, il sindaco facente funzioni Luca Sgroia.

Gallery