Covid-19 a Campagna: alunno positivo, chiude il plesso “De Nicola”

Il sindaco Roberto Monaco comunica: “Dovendo effettuare la prevista sanificazione degli ambienti scolastici, come richiestoci, le attività didattiche verranno sospese, per la giornata di domani (lunedì 26) e martedì 27 aprile, in tutto il plesso De Nicola sito alla località Quadrivio"

Il Covid-19 continua a circolare nelle scuole salernitane. Questa sera, infatti, è risultato positivo un alunno frequentante la scuola secondaria di primo grado del plesso “De Nicola” appartenente all’istituto comprensivo “G.Palatucci”.

L’avviso

Il sindaco Roberto Monaco comunica: “Dovendo effettuare la prevista sanificazione degli ambienti scolastici, come richiestoci, le attività didattiche verranno sospese, per la giornata di domani (lunedì 26) e martedì 27 aprile, in tutto il plesso De Nicola sito alla località Quadrivio". L' Asl provvederà, per propria competenza, ad attivare il protocollo previsto in materia sanitaria.