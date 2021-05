Allarme Covid-19: chiuse le scuole dell'infanzia in tre comuni

Aumentano i casi di Covid-19 nelle scuole del territorio salernitano. Ad Agropoli, tra i 9 nuovi contagi c’è anche un alunno frequentante la Scuola per l'Infanzia "Mozzillo". Per questo motivo, in accordo con la dirigente scolastica, il sindaco Adamo Coppola la disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di domani, 13 maggio, per permettere gli interventi di sanificazione.

Nel Vallo di Diano

Da oggi (giovedì 13 maggio) sospesa la didattica in presenza alla scuola dell’infanzia di Atena Lucana: un genitore di un alunno, infatti, è risultato positivo al Coronavirus. E così il primo cittadino Luigi Vertucci, tramite un’ordinanza, ha stoppato l’attività didattica a scopo precauzionale ed in attesa degli accertamenti sanitari. Intanto, nel piccolo comune di Auletta, i cittadini dei focolai del mese scorso sono tutti guariti.Attualmente vi è un solo positivo al Covid 19 che ha comportato la sorveglianza attiva per tutti i bambini della scuola dell’Infanzia. Il giorno 14 prossimo alle ore 10 nei pressi della casa delle parole in formula – Drive in - verranno effettuati i tamponi molecolari per le persone sottoposte in sorveglianza attiva.