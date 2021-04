Allarme Covid a Siano, il sindaco chiude la scuola: "La salute degli alunni va tutelata"

Il Covid-19 arriva nelle scuole di Siano, dov’è stata disposta la chiusura dell’Istituto Comprensivo situato in Piazza Aldo Moro fino al prossimo 6 maggio, a causa di alcuni contagi. Attivata, per alunni e docenti, la didattica a distanza.

Le scuse del sindaco

A distanza di 24 ore, il sindaco Giorgio Marchese si scusa con i genitori degli alunni: “La decisione dell’Asl è frutto di una valutazione di carattere medico-tecnico che al di là dell’orario, argomento su cui alcuni cercano di fare politica e destabilizzare la popolazione, ha come unico obiettivo: la tutela della salute dei nostri alluni.Quando in primo piano c’è la salute dei cittadini e in special modo dei più piccoli, non ho problemi a ricevere ingiurie e critiche per aver causato qualche disagio”. Poi risponde alle critiche: “Purtroppo queste decisioni ci accompagneranno ancora in futuro ed è per questo che invito tutti al confronto ed allo scambio di idee per il bene comune. Evitate di buttare fango contro chi incessantemente da più di un anno non ha mai abbassato la guardia.A tal proposito devo ringraziare quanti con le tante ore di lavoro, con i tanti servizi organizzati sia rispetto alle azioni di contrasto della diffusione della pandemia che rispetto alle azioni relative al piano pandemico garantiscono alla nostra comunità una continua assistenza. Mi riferisco al Coc all’Asl ed ai tanti volontari che sono il cuore della nostra Siano e che difenderò sempre ed in ogni luogo per il lavoro svolto. Rinnovo ad ognuno di voi la disponibilità di sempre e speriamo di uscire da questo periodo prima possibile”.