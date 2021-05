Covid-19: nuovi contagi nelle scuole di Agropoli e Teggiano

Il virus continua a dilagare nelle classi di alcuni istituti della provincia di Salerno. Parte la didattica a distanza per garantire lo svolgimento di tutte le procedure di prevenzione e di sanificazione previste

Il Covid-19 continua a dilagare nelle scuole della provincia di Salerno. Uno studente del liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli è risultato positivo al virus: domani (sabato 8 maggio) sarà sospesa la didattica in presenza per garantire lo svolgimento di tutte le procedure di prevenzione e di sanificazione previste. Si potrà tornare in classe da lunedì 10 maggio.

Nel Vallo di Diano

Virus in classe anche a Teggiano, dove un’alunna che frequenta la I A del liceo delle Scienze Umane presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” è risultata positiva al tampone. Di qui la decisione della preside di mettere in didattica a distanza l’intera classe coinvolta.