Covid-19, alunni positivi: scuole chiuse a Montecorvino Rovella e Trentinara

Allarme Covid-19 nelle scuole della frazione “Macchia” di Montecorvino Rovella. Negli ultimi giorni, un alunno della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e due alunni della scuola primaria appartenente all’istituto comprensivo “Romualdo Trifone” sono risultati positivi al tampone. Il sindaco Martino D’Onofrio ha disposto la sospensione delle attività didattica in tali scuole dal 1 al 15 aprile 2021 con la conseguente chiusura del plesso adibito alla scuola primaria (elementare) e secondaria di 1 grado (scuola media) alla frazione Macchia nella gestione dell’Istituto Comprensivo “Trifone” e dell’istituto comprensivo “Montecorvino Rovella -Macchia”. E’ stata attivata la didattica a distanza.

A Trentinara

Sono ben 18 i positivi nel piccolo comune cilentano, tra cui una ragazzina che frequenta la scuola media. "Tale situazione - comunica il primo cittadino Rosario Carione - determina la messa in quarantena per 14 giorni dell'intera classe e la chiusura per i giorni 3 e 4 maggio.Nell'augurare una pronta guarigione a tutti, chiedo di fare attenzione, non è ancora tutto finito". Poi rassicura: "Abbiamo ritrovato un po' di libertà, di questo siamo ovviamente tutti felici, le vaccinazioni proseguono bene".